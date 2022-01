Charlene di Monaco, Alberto in ansia: l'indizio sul suo ritorno. Chi è l'uomo misterioso in clinica

LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per la patrona di Montecarlo, Santa Devota, si stanno svolgendo senza Charlene di Monaco che attualmente è ancora in clinica: ad alimentare le voci di un suo imminente ritorno un insider su 20 Minutes. Alberto starebbe sborsando 130mila euro a settimana per garantire alla moglie le cure migliori. Il Principe ha già palesato insofferenza verso i media e le continue indiscrezioni: Ora auspica un ritorno, anzi starebbe già organizzando tutto per farle lasciare la clinica e riportarla a casa, ai suoi doveri di madre, moglie e regnante. La fonte anonima che si è rivolta a 20 Minutes ha giurato di aver avvistato nella segretissima struttura dov’è ricoverata Charlene di Monaco un uomo che non aveva affatto le sembianze di Alberto.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com