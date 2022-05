Charlene di Monaco, Carolina l'ha sbattuta fuori da Palazzo? Alberto in crisi per la faida familiare

LOLNEWS.IT - Che tra Charlene di Monaco e la cognata Carolina non corra buon sangue è cosa nota da tempo: la sorella di Alberto ha imputato all’ex nuotatrice di aver perso potere, visibilità e influenza negli affari da quando è diventata sua moglie. Le vicissitudini personali di Charlene l’hanno tenuta lontana da Casa Grimaldi per molti mesi e Carolina non solo è tornata a gestire con più decisione gli impegni pubblici, ma anche a riprendere la guida domestica, occupandosi poi dei nipotini Jacques e Gabriella. Col ritorno di Charlene, la cognata avrebbe architettato un piano diabolico per non averla tra i piedi... Intanto Alberto non sa che fare. Foto: Kikapress Music: "Moose" from Bensound.com

