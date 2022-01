Charlene di Monaco dimagrita ancora: compleanno in clinica, il retroscena sulle dimissioni

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco continua a far preoccupare il marito Alberto, i figli e tutti i sudditi: le ultime notizie sul suo stato di salute nonn sono incoraggianti, sembra dimagrita ancora da quando è tornata dal Sudafrica. Proprio nel giorno del suo 44° compleanno arriva la notizia (assolutamente non ufficiale) che le sue attuali condizioni psico-fisiche non le permettono di lasciare la clinica di Zurigo. Le ultime indiscrezioni targate Royal Central la dipingono infatti come ancor più debilitata, debole e magra di quanto non fosse in Sudafrica. «La Principessa pesa 46 chili, ossia 4 chili in meno rispetto a quando è tornata dal Sudafrica»: stando agli insider, pare che l’ex nuotatrice si alimenti con cibi liquidi perché non ha la forza di mangiare cibo solido.

