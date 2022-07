Charlene di Monaco, la profezia sui figli si sta per avverare: cos'ha spifferato la madre

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco e il marito Alberto starebbero pensando, secondo i tabloid meglio informati, di allargare la famiglia con un altro bebé. Alla base della decisione ritroviamo non solo la volontà di rinsaldare il loro rapporto dopo mesi lontani, ma anche di dare serenità ai figli di 7 anni, Jacques e Gabriella, che hanno sofferto moltissimo l’assenza e la malattia della madre. Per la Principessa la maternità è sempre stato un argomento difficile da affrontare: già poche settimane dopo le nozze a Palazzo si vociferava che lei avesse problemi a restare incinta e la pressione su Charlene si fece sin da subito insostenibile. Ma le cose stanno per cambiare, ecco il piano affinché la profezia si avveri.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com