Charlene di Monaco pericolosamente magra: la dieta dello chef per rimetterla in piedi

LOLNEWS.IT - Un nuovo rumor circola su Charlene di Monaco: la Principessa peserebbe 50 kg e si nutrirebbe con una cannuccia.Per mesi ha dovuto seguire una dieta liquida a causa della difficile convalescenza post-intervento, ma la situazione attuale sarebbe critica: I sudditi sono seriamente preoccupati per le sue condizioni di salute e secondo Bild e Closer, uno chef avrebbe elaborato un piano alimentare al fine di farle prendere peso e salvarla dall’eccessiva magrezza.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com