Charlene di Monaco, quel dettaglio al collo che non aveva mai mostrato prima: cosa è stato notato

Gli osservatori reali iniziavano proprio a preoccuparsi per la sparizione di Charlene di Monaco dai radar della vita istituzionale della Rocca, ma la moglie di Alberto ha sorpreso tutti ancora una volta apparendo al suo fianco a New York. L’occasione speciale sono stati i Princess Grace Awards, premi di 10mila dollari ciascuno donati a giovani talentuosi per avviare la loro carriera, patrocinati appunto dai reggenti monegaschi in ricordo di Grace Kelly. Alberto e Charlene di Monaco sono apparsi sorridenti ed entusiasti di consegnare i riconoscimenti, in particolare la Principessa – che appare sempre luminosa quando non ha Carolina vicino a sé – ha mostrato una innegabile felicità. Merito, forse, del rarissimo gioiello che ha sfoggiato per la prima volta e che il prossimo anno sarà venduto all’asta: parliamo del “La vie en rose”, una collana di pietre preziose con al centro un diamante rosa lucente.

