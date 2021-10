Charlene di Monaco torna finalmente a casa? Dubbi sull'ultimo post: il messaggio che spiazza

LOLNEWS.IT - Per mesi le voci sul divorzio tra Alberto e Charlene di Monaco si sono rincorse sui magazine di tutta Europa. Ora, forse, è arrivato il momento di mettere un punto all’avventura in Sudafrica dell’ex nuotatrice: torna a casa definitivamente? Su Instagram ha postato uno scatto con Misuzulu, il nuovo Re degli Zulù, seguitO dalla caption: “Grazie per la tua gentilezza e per il tuo supporto”. Le parole suonano effettivamente come un addio, ma l’aggiunta di un cuoricino nero alla fine del post dà di che riflettere. Il rapporto particolare e “intimo” tra Charlene di Monaco e Misuzulu in questi mesi ha ricevuto molta attenzione Non foss’altro perché si è proposta di fare da mediatrice ufficiosa nella faida familiare per il trono dopo l’avvelenamento del padre di Misuzulu a maggio. Staremo a vedere cosa deciderà di fare la Principessa.

Foto Kikapress; music Memories from Bensound.com