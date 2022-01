Charlene di Monaco tradita dal Alberto? Il crollo definitivo e la presunta gravidanza

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco è in fase di ripresa, secondo i portavoci della Rocca serviranno delle settimane per tornare in pubblico. L’ultimo rumor che circola rivelerebbe il vero motivo per cui è scappata in Svizzera: Alberto l’avrebbe tradita. Spunta una donna brasiliana che ha chiesto al tribunale di autorizzare il test del Dna per il figlio: avrebbe intrattenuto una relazione con il Principe che si sarebbe presentato a lei come un avvocato canadese. La fuga di Charlene è dovuta al vizietto del Principe e alla volontà di divorziare da lui? Vedremo cosa succederà.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com