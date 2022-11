Charlene scandalizza, la verità su Alberto e il loro matrimonio: cosa scrive nell'autobiografia

Anche il Principato di Monaco trema: la Principessa Charlene, infatti, potrebbe prendere esempio dal principe Harry e pubblicare presto una scottante autobiografia. Secondo l'esperto Thomas Pernette, che ha rilasciato un'intervista a Gala, Charlene sarebbe pronta a raccontare la sua verità. A gennaio esce il tanto chiacchierato «Spare» di Harry e anche Charlene potrebbe allo stesso aver pensato di scrivere un libro confessione, in cui raccontare la sua vita a Palazzo ma anche i lati più oscuri e i malumori del suo matrimonio con Alberto di Monaco, spesso chiacchierati dalla stampa di tutto il mondo. Nel mezzo, per Charlene, c'è stata anche una dolorosa malattia che l'ha tenuta lontana dalla sua famiglia e dai suoi figli, bloccata in Sudafrica per alcuni mesi in condizioni di salute critiche, forse non del tutto ancora risolte.

