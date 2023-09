Chi ha inventato la carbonara? La curiosità sul piatto tanto amato di romani e non solo

Amata e cucinata da tutti, la carbonara è una ricetta che risiede ormai nel cuore degli italiani e in particolari dei romani da molto anni! Nonostante però sia riconosciuto da molti come un piatto antichissimo della cucina romana, le sue origini sembrano non confermare questo pensiero condiviso un po' da tutti. Originaria del periodo post-bellico, la carbonara è una mescolanza di influenze americane, napoletane e abruzzesi, che solo in seguito è stata riconosciuta come una ricetta tradizionale romana.

