Chiara Ferragni si 'rifugia' dalla sorella Valentina? La stories 'dipendente dall'amore'

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social, avvenuto dopo lo scandalo pandoro, sembra manifestarsi con un certo sforzo per riportare ogni cosa alla normalità precedente. La strategia della regina delle influencer, in questo contesto, va a configurarsi come un tentativo accurato di restaurare la propria immagine pubblica e la percezione dei suoi follower, cercando di ristabilire la fiducia e l'affetto che potrebbero essere stati compromessi dall'incidente pandoro. Ma è proprio in questo periodo di ritorno alle attività sui social, che Chiara Ferragni sembra aver scelto di "rintanarsi" in modo significativo nella sua sfera familiare, concentrandosi in particolare sul rapporto con la sorella Valentina. Tanto che pare essersi proprio rifugiata a casa sua. Ma cosa starà succedendo davvero? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB