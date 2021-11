Come sta la Regina? «La vedremo sempre meno», dubbi sulle sue condizioni di salute

LOLNEWS.IT - Dopo il ricovero del 20 ottobre scorso, i medici hanno ordinato alla Regina Elisabetta di stare a riposo: l'assenza al Remembrance Day ha fatto preoccupare sudditi e osservatori reali. Siamo infatti abituati a vedere la Regina Elisabetta presenziare a centinaia di eventi e impegni pubblici ogni anno, eppure il problema alla schiena avanzato dal portavoce di Buckingham a giustificazione della sua assenza sembra difficile da superare. La situazione sulle condizioni di salute di Elisabetta II appare seria. Penny Junor ha così commentato: «Ci eravamo convinti che potesse reggere certi ritmi per sempre. Chiaramente non è così. Elisabetta sta entrando in una nuova fase del suo regno, in cui non la vedremo tanto spesso in pubblico». Quanto è grave la situazione?

