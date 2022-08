Corona Natural Bar, in Italia il bar realizzato con sabbia e materiali 100% naturali

Arriva anche in Italia, presso la Spiaggia del Seggio di Marina di Castagneto Carducci (LI), il Corona Natural Bar. Una prima volta per il nostro paese per l’experience - disponibile fino al 4 settembre – che coniuga il momento tanto amato della Golden Hour al tema della sostenibilità. Il Corona Natural Bar è infatti un locale realizzato interamente con sabbia e materiali 100% naturali. Un’impresa resa possibile dagli Arenas Posibles, specialisti delle sculture di sabbia che lavorano ad incredibili progetti di caratura internazionale, usando solo elementi non lavorati, come sabbia e legno.