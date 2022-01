Curriculum perfetto? Gli errori da non fare secondo i recruiter

Scrivere il proprio curriculum vitae non sempre è facile. Cosa inserire, cosa omettere e come renderlo interessante tanto da colpire chi lo legge e non farlo finire nel cestino? La piattaforma online Career Build ha fatto un sondaggio chiedendo a molti selezionatori di aziende europee di rispondere all'annosa domanda: quali sono gli errori da non fare quando si scrive il c.v? Dall'impaginazione alle furbate non gradite, ecco i passi falsi da evitare.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com