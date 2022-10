Dai quartieri del centro città all’hinterland: ecco il nuovo Monopoly Mega Milano

Il gioco da tavola per eccellenza si rinnova ancora una volta e sceglie, per la nuova versione, di parlare milanese. Nel suo 87esimo compleanno, infatti, il Monopoly dedica l’edizione extralarge personalizzata al capoluogo lombardo. Da Brera a Sesto San Giovanni, da CityLife ad Assago, le tradizionali vie sono sostituite dai Quartieri fino ai centri urbani dell’hinterland. E per la prima volta in assoluto anche i grattacieli saranno edificabili. Monopoly Mega Milano è un omaggio alla metropoli della Madonnina, a cui il gioco è da sempre molto legato. Tra le altre novità, il biglietto dell’autobus, la banconota da 1000, il tabellone personalizzato con Quartieri e Provincia. Immancabili, poi, Imprevisti e Probabilità a tema meneghino quali i colori delle carte bianche e rosse, come lo stemma.

Foto da ufficio stampa Gdg, Kikapress; music Perception from Bensound.com