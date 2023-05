Dal 1 giugno dovresti evitare di comprare vestiti nuovi: il motivo sulla challenge di 90 giorni

È stata lanciata una sfida sociale contro Shein e altre aziende simili nel settore della fast fashion, invitando le persone a smettere di acquistare vestiti usa e getta a partire dal 1° giugno. L'iniziativa di chiama #NoNewClothes e vuole promuovere un cambiamento nelle abitudini di consumo e nella mentalità delle persone. La fast fashion è progettata per adattarsi a uno stile di vita frenetico, offrendo prezzi bassi e manutenzione ridotta. Shein, in particolare, è uno dei principali attori in questo modello di business. La campagna #NoNewClothes, promossa dalle Nazioni Unite e dall'Ong Remake, invita le persone a sospendere gli acquisti di vestiti nuovi per almeno 90 giorni, a partire dal 1° giugno fino al 1° settembre. L'obiettivo è far riflettere sulle abitudini di consumo, sui valori che vogliamo sostenere e sui cambiamenti necessari per creare un'industria della moda inclusiva e rispettosa dell'ambiente.

