Dal fast food al paco: un esercito di volontari contro il littering

Lo scorso 10 settembre è stata una giornata speciale per i dipendenti di McDonald’s insieme al Comune di Milano. Duecento lavoratori della popolare catena di fast food, infatti, hanno animato l’iniziativa ‘Le giornate insieme a te per l’ambiente’.Con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Fise Assoambiente e Utilitialia, un piccolo esercito di dipendenti ha riempito Parco Annarumma. L’obiettivo era combattere il fenomeno del littering, e il parco sito tra via Beltrami e via Lucerna è stata solo la prima tappa di un progetto che intende toccare cento comuni italiani.

Music: Perception from Bensound.com