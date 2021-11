Dal Piero Angela francese a Natalie Portman, ecco i libri consigliati per Natale 2021

LOLNEWS.IT - Natale è alle porte e la corsa al regalo più bello è già partita: puntare sui libri è sempre azzeccato. Tra i più consigliati arrivati da poco in Italia troviamo Fiabe di Natalie Portman (Edizioni Sonda): il Premio Oscar ha riscritto in chiave moderna e inclusiva le favole più amate della tradizione popolare. Sono “La lepre e la tartaruga” e “Il topino di campagna e la topina di città” (di Esopo) e “I tre porcellini”: «Le ho riscritte per renderle a prova di genere, infatti i miei personaggi sono sia maschili che femminili e ricoprono tutti la stessa importanza». Da Edizioni Sonda arriva anche un saggio dall’affascinante titolo “Lincredibile storia di un fiocco di neve”: l’autore è il grande matematico Étienne Ghys conosciuto anche come il Piero Angela francese.

