Si avvicina l’anno nuovo e questo vuol dire solo una cosa: è tempo di Dating Sunday. I fruitori di Tinder sanno bene che stiamo parlando di un evento imperdibile. Ogni anno è l’appuntamento che fa segnare il record come “giorno con più Swipe in assoluto”. Il prossimo 2 gennaio i single avranno la possibilità di trovare il loro +1 per il 2022.

Foto Shutterstock, ufficio stampa Msl; music Elevate from Bensound.com