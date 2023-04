Dieta, i 7 alimenti da evitare a tavola: frutta e verdura da non mettere in carrello

Scegliere frutta e verdura di stagione è una delle indicazioni più diffuse per un consumo sostenibile, ma spesso viene ignorato di fronte alla vasta offerta di prodotti fuori stagione esposti nei supermercati. Secondo uno studio condotto dall'Istituto per l'energia e la ricerca ambientale di Heidelberg, l'impronta ecologica del cibo dipende meno dal prodotto in sé quanto dal mezzo di trasporto utilizzato per portarlo sul mercato. Quali sono allora i cibi da evitare, a prescindere dalla stagione, per via del basso tasso di sostenibilità e del lungo viaggio che fanno prima di finire nei supermercati? In generale, per un consumo sostenibile, si consiglia di prestare attenzione a fattori come la disponibilità di acqua nei Paesi di origine e di evitare prodotti provenienti da regioni con problemi idrici, come: la California per le mandorle, l'Egitto per germogli e fagioli, Israele per kiwi e arance, l'Andalusia e il Marocco per frutta e verdura.

