È uno dei 30 migliori ristoranti del pianeta ed è completamente green

Fra i trenta migliori ristoranti del pianeta e secondo in Italia nella We Are Smart Green Guide, La Madernassa sceglie il green. A guidare la prestigiosa cucina è lo chef due stelle Michelin Michelangelo Mammoliti, tra i cento chef a livello mondiale secondo The Best Chef Awards. Ora, l’impegno a tutela dell’ambiente si rafforza e la struttura di Guarene (CN), nel Roero, punta alla sostenibilità in tutti i suoi spazi. Comprese le sale interne, le camere, il giardino delle erbe aromatiche, il frutteto e la piscina.

Music Perception from Bensound.com