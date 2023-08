È il primo zoo al mondo senza animali: ecco come è possibile e dove si trova

In Australia, è stato aperto uno zoo diverso da tutti gli altri: è situato a Cannon Hill, sobborgo di Brisbane. Si tratta dell'Hologram Zoo, un'attrazione all'avanguardia che risponde alle preoccupazioni sollevate dalle associazioni animaliste. Invece di confinare gli animali in gabbia, questo zoo utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare ologrammi realistici di varie specie animali all'interno dei loro habitat naturali. Attraverso l'utilizzo di luci laser in 3D, l'Hologram Zoo mostra gli animali a grandezza naturale, permettendo ai visitatori di vederli da vicino come se fossero realmente presenti. A differenza della realtà virtuale, i visitatori non hanno bisogno di indossare dispositivi speciali, poiché le proiezioni olografiche sono visibili senza alcuna attrezzatura aggiuntiva. Il progetto è ideato da Holoverse, che ha in programma di aprire strutture simili in altre località nei prossimi mesi.

