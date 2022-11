Ecco il miglior pub fai da te d’Inghilterra: «Famiglia, amici, riciclo e bricolage»

Si chiama “The Dog & Ball”, sorge a Horndean (Hampshire) e ha vinto il riconoscimento come Britain’s best Pub Shed of the Year. In pratica, è il pub fai da te migliore della Gran Bretagna. Dietro il bancone c’è John Simmons: «Desideravo avere un rifugio in casa, per potermi godere la famiglia, gli amici e dare sfogo alla mia passione per il riciclo e bricolage», racconta Simmons (Kikapress). Così, «vedendo imprese simili alla mia sui social», la coppa è passata dalla parola ai fatti. Realizzato con materiali riciclati, “The Dog & Ball” ha conquistato il titolo superando molti concorrenti ben più costosi. E c’è già un cliente speciale al “The Dog & Ball” che ha ispirato il nome stesso del progetto fai da te. «È nato dall’amore per il mio cane, che proprio qui in giardino passa il tempo a giocare con la sua palla», racconta il padrone. Un quadro perfetto.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com