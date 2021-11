La testuggine delle Galapagos riesce a vivere oltre 150 anni. Un bel traguardo per questa specie che può arrivare a 1,50 metri di altezza e 300 kg. Ora però gli scienziati hanno scoperto come fa a vivere così a lungo, e i risultati potrebbero essere utili per allungare la vita anche di noi esseri umani.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com