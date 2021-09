La pandemia ha chiuso i bambini dentro casa, ma ora è tempo che possano di nuovo uscire a giocare: magari in quei cortili sotto casa da dove gli adulti li hanno sistematicamente cacciati. Ne abbiamo parlato con il professor Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito dell’iniziativa “Esci fuori. Cresci dentro!” realizzata in collaborazione con Little Tikes.

Intervista di Grazia Cicciotti