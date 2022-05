Estate 2022, quanto costa affittare ombrellone, sdraio e lettino: la stangata

Il Codacons lancia l’allarme per l'estate 2022: previsti rincari anche per noleggiare ombrellone, sdraio e lettino. Un aumento tra il 4 e 5 % in media rispetto allo scorso anno che potrebbero toccare punte anche del +10%. Sono queste le previsioni del Codacons confermate anche da diversi gestori. A subire un rincaro non saranno solo sdraio e ombrelloni ma anche cibo e bevande. Insomma una giornata al mare potrebbe essere molto salata.

