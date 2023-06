Estate 2023: quali sono le spiagge più instagrammate d’Europa? Nela Top Ten svetta Positano

Tempo di vacanze e viaggi, settore che sta vivendo una vera e propria stagione d’oro dopo gli anni bui della pandemia. La voglia di scoprire posti nuovi, rilassarsi a contatto con la natura senza trascurare il rispetto per l’ambiente sono priorità per milioni di turisti. E in questo, l’Italia ha un posto d’onore grazie alle bellezze che offre, tra arte, storia, paesaggi mozzafiato e varietà enogastronomica. A confermare la centralità del Belpaese nei gusti del viaggiatori arriva una nuova ricerca targata Weloveholidays. La compagnia di viaggi online che offre pacchetti vacanze su misura ha, infatti, presentato una campagna sulle spiagge Europee più instagrammate. Il risultato? L’Italia si posizione al primo posto con Positano sulla Costiera Amalfitana, le cui acque cristalline sono le più condivise con 2,5 milioni post. In seconda posizione le Cinque Terre, con 2.479.239 post su Instagram, seguite dalla spiaggia spagnola di Sitges.

