Fan di Harry Potter? Ecco i volumi dedicati al maghetto perfetti come regalo di Natale

Se ancora non avete trovato il regalo perfetto per Natale, sappiate che Panini Comics porta in libreria e su Panini.it una serie di proposte legate alla saga di Harry Potter. Il regalo perfetto, dunque, per gli amanti di tutto ciò che riguarda il Wizarding World. Con Harry Potter: I progetti sarà possibile scoprire il dietro le quinte di una delle saghe più amate di sempre. Grazie a questo meraviglioso compendio di lusso - che racchiude gli straordinari progetti degli incantevoli luoghi di tutti gli otto film di Harry Potter - sarà possibile intraprendere un viaggio magico splendidamente realizzato e presentato in un formato deluxe. Dopo l'enorme successo del primo volume, Panini Comics presenta inoltre il secondo volume di Harry Potter: La magia del knitting. Si tratta di un manuale contenente 28 schemi ufficiali ispirati ai film di Harry Potter e Animali Fantastici.

Foto Panini; musica Elevate from BenSound