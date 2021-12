Gambero Rosso, show a Miami: è nata una stella, lo Chef campano Marco Giugliano

Grande festa per il tour nordamericano del Gambero Rosso, ai microfoni del Mattino parla Lorenzo Ruggeri.

Bagno di folla per un evento riuscitissimo, in una Florida la cui scena “food”, e in generale la cui economia, viaggia alla velocità della luce in un contesto completamente libero da restrizioni anti Covid.

Tra cibo, vini e premi, incoronazione per il giovane Chef campano Marco Giugliano, che racconta del progetto dōma e del suo sogno americano.

Servizio di Luca Marfé; immagini e montaggio di Lorenzo Franco