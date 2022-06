Giornata mondiale del cane in ufficio: gli uffici sono sempre più pet friendly

Il 24 giugno è la “Giornata mondiale del cane in ufficio.” Il post-pandemia ha portato, tra le sue eredità positive, l’arrivo di nuovi “colleghi” a quattro zampe in molti uffici. Anche in Italia, infatti, sono sempre di più le aziende pet-friendly che permettono ai propri dipendenti di portare in ufficio il proprio animale domestico. Per la felicità non solo dei cani ma anche delle imprese e dei padroni, che riportano una minore propensione a lasciare l’azienda.

