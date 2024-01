Giorni della Merla, ecco quali sono e cosa c'entra la merla

I Giorni della Merla sono il 29, 30 e 31 gennaio e secondo la tradizione sono i più freddi dell'anno. Non sempre è così e quando tale credenza non diventa realtà potrebbe avvenire qualcosa di insolito. La credenza popolare vuole che se i giorni della Merla sono molto freddi, la primavera sarà bella. Qualora siano particolarmente caldi, invece, la bella stagione tarderà ad arrivare. Sono tante le leggende che girano intorno tale periodo dell'anno. Un racconto popolare rimanda ad una merla bianca che con i suoi pulcini dello stesso colore si rifugiarono in un comignolo per ripararsi dal freddo e ne uscirono l'1 febbraio tutti neri a causa della fuliggine e da quel giorno in poi tutti i merli furono neri. Un'altra storia, invece, narra che Gennaio fosse un mese dispettoso e invidioso di una merla bianca. Ogni volta l'uccello lasciava il nido per andare alla ricerca del cibo, iniziava a fare freddo e a nevicare. Per tale motivo, la merla decise di farsi una bella scorta di cibo così che potesse restare al sicuro tutto il mese che all'epoca aveva 28 giorni. L'ultimo giorno, tuttavia, uscì dal nido, convinta di aver battuto Gennaio che, invece, per ripicca chiese tre giorni in prestito a febbraio, scatenando ancora di più neve e gelo. L'uccello si rifugiò in un comignolo per altri tre giorni ma ne uscì completamente nera. Così da quel momento e per il motivo sopracitato sembra che tutti i merli siano di questo colore. Oggi le temperature sono cambiate notevolmente e secondo le rilevazioni meteo in realtà gli ultimi tre giorni di gennaio non sono più i più freddi, almeno per quanto riguarda l’Italia. Secondo le ultime previsioni meteo sembra che fino alla fine di Gennaio 2024 l'inverno sia bloccato a causa della persistenza dell'anticiclone e tale evento andrebbe a confermare ancora una volta che il clima è cambiato completamente e con esso le stagioni.

