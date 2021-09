Gubbio, questa fontana ti permette di prendere la patente di matto

Gubbio è conosciuta per essere la città della pietra considerata il modo e il materiale con cui è stato edificato il borghetto medievale umbro ma viene anche chiamata ‘città dei matti’ e il motivo è tutto da scoprire. Il simbolo per eccellenza della rinomata (e goliardica) follia dei cittadini di Gubbio è la fontana dei matti o meglio del Bargello. Ecco come ottenere la patente di matto e da dove nasce questa tradizione.

