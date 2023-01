Harry, e la bugia sulla morte della Regina Elisabetta nel libro Spare: «Così ho saputo che non c'era più»

Il libro di Harry, Spare, sta dando molto materiale alla stampa e ai curiosi per discutere sulla vita della famiglia reale inglese. Nelle pagine di memorie della ruota di scorta dei Windsor, tuttavia, non tutto sembra accuratamente riportato, anzi. Verso la fine del libro, Harry parla della morte della Regina Elisabetta II nella tenuta di Balmoral, avvenuta lo scorso 8 settembre, e di come arrivò a sera inoltrata quando la nonna era ormai deceduta. Harry ha raccontato di aver preso un jet privato per cercare di raggiungerla il prima possibile, ma che all'atterraggio ricevette un messaggio di sua moglie Meghan che lo avvisava che la Bbc aveva comunicato la morte della Regina. Fonti reali sostengono però che Harry, così come gli altri membri della famiglia, avesse saputo della morte della sovrana prima di qualsiasi dichiarazione ufficiale data alla stampa. Risulterebbe così impossibile per lui averlo saputo da Meghan.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com