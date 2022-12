Harry e la rivelazione esplosiva sulla famiglia reale: «Felici di mentire per proteggere il principe William»

I primi tre episodi della docuserie di Harry e Meghan pubblicati su Netflix hanno cominciato a far discutere la stampa internazionale, che ha analizzato ogni piccolo frame e ogni singola dichiarazione dei Duchi del Sussex. Nello specifico, uno dei nuovi trailer contiene una frase pronunciata da Harry sembra rivolta ai danni di suo fratello, il principe William, prossimo erede al trono d'Inghilterra. «Erano felici di mentire per proteggere mio fratello, non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggerci», afferma Harry nel nuovo trailer rilasciato dal gigante dello streaming. Anche se non appare chiaro verso chi sia rivolta, la frase tira in mezzo proprio William e apre verso il nuovo capitolo della storia di Harry e Meghan che sarà raccontata nei prossimi episodi, ovvero la drastica decisione e le reali motivazioni che li hanno portati a uscire ufficialmente dalla Famiglia Reale Inglese.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com