«Harry e Meghan disperati, nuove rivelazioni scottanti in arrivo: potrebbero compromettere la loro felicità»

Il principe Harry e Meghan Markle temono per alcune nuove rivelazioni sul loro conto che potrebbero sconvolgere per sempre la loro vita ma non solo: rischiano di smuovere completamente l'intero immaginario che il pubblico di tutto il mondo possiede a loro riguardo. A minacciare queste conseguenze tanto terribili per loro sembra essere un documentario in uscita, che sembra deciso ad andare ad indagare laddove nessuno era mai andato ad indagare prima. Ma cosa temono esattamente i Sussex? Qual è il segreto tanto terribile che questo misterioso documentario rischia di andare a rivelare? E, soprattutto, per quale motivo è principalmente Meghan Markle a tremare? Non ci resta che andare a scoprire insieme qual è la verità a riguardo.

Foto Kikapress e Shutterstock; musica Korben