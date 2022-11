Harry e Meghan, divorzio ormai deciso da Re Carlo III: non si torna più indietro

Il 10 gennaio 2023 segna la data dell’uscita del libro bomba del Principe Harry, ma Re Carlo III ha un piano per minare per sempre la reputazione del figlio: costringerlo al divorzio da Meghan Markle. Una parte di tabloid, infatti, ha riportato la news messa in giro da una amica di Camilla secondo cui il duca di Sussex avrebbe tradito la moglie mandando sms ad una top model di cui non si conosce il nome. Meghan sarebbe furiosa e si parlerebbe di separazione: se fosse vero, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di teatro, che farebbe crollare definitivamente la favola del principe ribelle e di sua moglie. Re Carlo III, impensierito per le rivelazioni importanti nell’autobiografia del secondogenito, starebbe attuando un piano ben congeniato per portare via il Principe dall’America e far cadere tutta la colpa della Megxit sull’attrice che ha sposato nel 2018.

