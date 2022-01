Harry e Meghan hanno guadagnato 486 mila sterline al minuto nel 2021: ecco come hanno fatto

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan hanno sicuramente tratto dal 2021 appena trascorso una immensa fama e popolarità: sono finiti sul Time tra le personalità più influenti e sono risultati tra i personaggi più ricercati sui social e su Google. Merito della nascita di Lilibet, le schermaglie con la Royal Family e i tanti progetti a scopo benefico di cui si sono occupati con Archewell… Merito però anche di qualche flop, in primis l’accordo con Spotify: 18 milioni di dollari per 1 solo podcast da 35 minuti. Conti alla mano avrebbero guadagnato più di mezzo milione di dollari al minuto. Possibile? Come stanno le cose.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com