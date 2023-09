Harry e Meghan, il subdolo gesto del principe: ecco cosa ha fatto (alla moglie) di fronte alle telecamere

Nel 2017, il principe Harry e Meghan Markle approfittarono degli Invictus Games di Toronto per rendere pubblica la loro storia d'amore. Tuttavia, durante la cerimonia di chiusura dell'evento, vennero ripresi dalle telecamere in un “gesto subdolo” che ora torna a far parlare di sé. Ma cosa fece il secondogenito di Re Carlo III d’Inghilterra sotto gli occhi del mondo intero? E perché mai l’evento sta facendo tanto parlare di sé anche oggi, a distanza di sei anni? Andiamo a scoprirlo insieme, prendendo in considerazione come la mancata ripresa di quel gesto avrebbe potuto cambiare per sempre la storia dei duchi di Sussex…

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben