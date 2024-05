Harry e Meghan Markle, guai in arrivo: Archewell è stata dichiarata inadempiente

Dagli Stati Uniti arriva la dichiarazione di inadempienza della fondazione di beneficenza di Harry e Meghan, Archewell. Dopo questa decisione, comincia una serie di sfide significative per i Sussex. Secondo una comunicazione ufficiale del procuratore generale della California, l'organizzazione non potrà continuare le sue attività di raccolta fondi a causa della mancata presentazione del report annuale e di alcuni ritardi nel pagamento delle tasse di registrazione. Una situazione complicata che pone ora Harry e Meghan di fronte alla necessità di fornire una documentazione adeguata per giustificare quanto avvenuto. Come se la caverà la coppia? Riuscirà a rimettere in piedi l’organizzazione di beneficenza? Oppure Archewell dovrà chiudere definitivamente?

