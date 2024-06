Harry e Meghan Markle rischiano un incidente diplomatico: ecco cos'è successo in Nigeria

L'incidente diplomatico è dietro l'angolo per il principe Harry e Meghan Markle a causa di quello che stanno combinando un po' in giro per il mondo negli ultimi tempi. In particolare, il recente viaggio in Nigeria dei Duchi di Sussex sembra essere riuscito ad irritare non poco i circoli reali e tutti coloro che gravitano attorno alla corte, soprattutto a caua del suo successo. Ma cosa, nel viaggio dei Sussex in Africa, ha fatto sì che i notabili di corte se la prendessero così tanto? Per quale motivo si tratta di un incidente diplomatico tanto terribile? E, soprattutto, cosa potrebbe causare adesso? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

