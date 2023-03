Harry e Meghan parteciperanno all'incoronazione? Lui non sarebbe in grado di farcela senza di lei

Secondo un'esperta reale, il principe Harry e Meghan Markle potrebbero partecipare soltanto insieme all'incoronazione di Re Carlo, perché Harry "non sarebbe in grado di farcela senza di lei». La situazione potrebbe essere simile a quando i Sussex fecero un'apparizione, tutto sommato discreta, alla Festa del Giubileo di Platino, senza socializzare molto con gli altri reali. L'incoronazione di Re Carlo e della Regina Consorte Camilla si terrà il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, dove saranno presenti circa 2000 ospiti. Harry e Meghan sono stati invitati, ma non hanno ancora confermato la loro partecipazione. L'esperta Ingrid Seward ha dichiarato a OK! Magazine che Harry parteciperà all'incoronazione con Meghan perché non sarebbe in grado di farcela da solo. Per la stampa, le tensioni tra Harry e Meghan e William e Kate saranno da tenere sotto controllo, dato che il loro rapporto si è aggravato dopo il libro di Harry, “Spare”.

