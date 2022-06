Harry e Meghan, scandalo per il viaggio in UK: 160mila sterline in fumo in poche ore, cos'è emerso

LOLNEWS.IT - Come ben sappiamo, Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Giubileo di Platino prima del termine ufficiale dei festeggiamenti. La tensione con William e Kate si è palesata in diversi momenti ed è culminata con il rifiuto dei Cambridge a partecipare alla festa del primo compleanno di Lilibet perché impegnati in Galles. I Sussex non hanno fatto parlare di sé solo perché hanno alzato i tacchi prima del previsto ma anche per un altro motivo che ha acceso roventi polemiche tra i sudditi della Corona e sul web. La coppia è stata presa di mira per aver speso 160mila sterline in poche ore: cos'è successo.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com