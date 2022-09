Harry e Meghan tornano in America, la reazione (poco regale) di William e Kate: non hanno più paura

LOLNEWS.IT - Il funerale della Regina Elisabetta ha per forza di cose riunito Harry e Meghan a Re Carlo III, William e Kate, ma ora che cerimonie e servizi funebri sono tutti finiti, i Sussex tornano a casa a mani vuote. Era trapelato il fatto che Meghan avesse chiesto un incontro privato al nuovo monarca per rimodulare gli accordi della loro presenza nella Royal Family. William e Kate? Inizialmente sono sembrati i più aperti e favorevoli ad una reunion dei Fab Four, poi le cose sono precipitate: brutta la reazione alla notizia della partenza di Harry e Meghan, cos'hanno fatto.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com