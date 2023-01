Harry e Re Carlo, quel segreto inconfessabile su Camilla: di cosa si tratta

L'autobiografia di Harry, Spare, conterrebbe tanti aneddoti e confessioni tranne uno: un segreto inconfessabile con il quale il secondogenito riuscirebbe a ricattare suo padre, Re Carlo III. Il segreto riguarderebbe la matrigna di Harry e William, nonché Regina consorte, Camilla, definita nel suo libro come una donna perfida e disposta a tutto pur di assicurarsi il posto più importante all'interno della Famiglia Reale Inglese. Il sito Radar Online ha spiegato che Camilla sarebbe in possesso di così tante informazioni su Carlo e altri membri della Royal Family che potrebbe far crollare decenni di dinastia con poche dichiarazioni. Sia Harry che Carlo sarebbero consapevoli del potere, seppur silente, di Camilla, che potrebbe per questo tenere la famiglia sotto ricatto morale.