Harry, l'incontro segreto con il vero padre (ma Meghan Markle rovina tutto)

In attesa dell’uscita del libro del principe Harry, Spare, c’è grande fermento riguardo a quali dettagli possa contenere. In particolare, in tanti credono che il testo contenga dettagli su Re Carlo III sul quale si vocifera da anni che non sia il vero padre del secondogenito di Lady D. Tra dettagli sugli incontri segreti della Principessa Diana e resoconti più o meno precisi, spunta uno strano elemento: Meghan Markle si sarebbe messa di traverso ad un nuovo incontro chiarificatore tra suo marito e il principe William. Quale sarà il motivo?

