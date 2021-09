Harry e Meghan, il vero motivo per cui sono scappati da Londra: c'entra lui e si scopre solo ora

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan non sono mai stati così lontani dalla Royal Family come lo sono ora: il TIME, Netflix, l’apparizione con standing ovation al Global Citizen Live e ancora gli incontri con ambasciatori e politici. La Megxit gli è evidentemente servita ad avviare carriere estremamente proficue! Ma di chi è stata, di fatto, la colpa? Chi ha causato l’insanabile frattura interna che ha rattristato l’ultimo anno e mezzo della Regina Elisabetta? Secondo alcuni esperti citati dall’Express, pare che il deus ex machina dell’allontanamento dei Sussex sia stato William. Ecco cosa avrebbe fatto il caro rassicurante futuro Re d'Inghilterra a Harry e sua cognata.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com