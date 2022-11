Harry tradito da Meghan Markle con la guardia del corpo? «Spunta l'ipotesi divorzio»

La stampa inglese (e non solo) non è mai stata benevola con Harry e Meghan: l’ultima indiscrezione apparsa su InTouch li vuole pronti al divorzio dopo il tradimento perpetrato dalla duchessa ai danni del Principe. Stando a quanto riportato da un insider ovviamente anonimo, Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola di Archie perché non Meghan non lo aveva ripreso. Il duca avrebbe così preso in fretta e furia Lilibet da casa, guidato fino alla scuola e poi recuperato il pirmogenito. Il tutto perché – dicono sul magazine – la dimenticana di Markle era dovuta al fatto che stava con la guardia del corpo Chris Sanchez. Esisterebbero delle foto della sfuriata avvenuta nella lussuosa villa di Montecito e la parola divorzio sembrerebbe non essere più un tabù. Anzi. «Harry si è precipitato in auto, tenendo tra le braccia Lilibet, mentre urlava contro Meghan isterica che voleva divorziare immediatamente da lui».

