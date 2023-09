Il cuore di Nerone è in realtà un pomodoro? Il mistero dietro al famoso sampietrino

A Roma c'è un sampietrino dalla storia misteriosa. Si distingue grazie ad un bassorilievo a forma di cuore sulla superficie. Da qui il nome “cuore di Nerone”. Ci troviamo in corrispondenza della Rosa dei Venti proprio in piazza San Pietro. Una leggenda ci racconta che fu Michelangelo a scolpire il sampietrino. Un’altra che fu Bernini e un’altra ancora un soldato Garibaldino. Non abbiamo una risposta certa. E possiamo addirittura supporre che non si tratti di un cuore, bensì di un pomodoro quello rappresentato. Confrontando i disegni, la rappresentazione del“cuore di Nerone” risulta molto simile a quella del “solanum lycopersicum pyriforme” cioè il pomodoro.

