Il pet sitter perfetto per gli italiani ama gli animali (ed è economico)

In Italia il 44% dei padroni di cani e gatti si è rivolto almeno una volta a un pet sitter e nella scelta hanno inciso particolarmente fattori come l'esperienza pregressa nella cura di un animale domestico (70%), un titolo di studio o un certificato che ne attesti le competenze (32%) e una spiccata attenzione all'ambiente (26%). Di questi, 4 su 10 hanno deciso di affidargli il proprio cucciolo almeno 1 o 2 volte l'anno, spesso in concomitanza con il periodo delle vacanze (52%), mentre il 16% ha dichiarato di avvalersi del supporto di un pet sitter almeno una volta a settimana. Questa è la fotografia scattata da Rover.com, il più grande marketplace online per la cura degli animali domestici, che, in occasione della Giornata Mondiale degli Animali, ha voluto individuare le caratteristiche che i padroni di cani e gatti cercano nelle persone che possono prendersi cura dei loro amici a quattro zampe. Dall'indagine emerge che, al contrario, chi non si è mai rivolto a un pet sitter valuterebbe positivamente una persona con cui il proprio animale domestico abbia un feeling (40%) e che lo tratti come un membro della propria famiglia (33%), con particolare attenzione al portafoglio, dato che per il 35% il costo è un fattore rilevante. L'aspetto economico è un elemento comune anche con chi ha già prenotato un pet sitter, visto che il 32% di questi ha dichiarato di considerare come un fattore deterrente l'alto costo della prestazione. Seppure l'esperienza sia una caratteristica ritenuta importante, è interessante notare che per il 25% degli intervistati che hanno prenotato in passato un cat o dog sitter, in realtà, le competenze nella gestione di un animale, più che una questione di anni di lavoro, siano legate al numero di servizi svolti e le relative recensioni ricevute. Non è un caso infatti se, per il 15% di chi si è rivolto a un pet sitter e per l'11% di chi ancora debba prenotarne uno, delle buone recensioni potrebbero influire nella scelta.

Foto Rover; musica Korben