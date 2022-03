Il Principe Harry non ci sta più, sfregio alla Regina e alla memoria di Filippo: cos'ha fatto

LOLNEWS.IT - La Regina Elisabetta si sta ritirando dalla vita pubblica per lasciare spazio al figlio e al nipote, mentre l’altro nipote – il Principe Harry – sembra non voler aver nulla a che fare con la Royal Family: neanche quando si tratta di onorare la memoria del nonno Filippo. Il Duca di Edimburgo è scomparso quasi un anno fa e in programma per il 29 marzo prossimo si celebrerà una commemorazione in sua memoria presso l’Abbazia di Westminster. Il duca di Sussex ha fatto sapere che non sarà presente all’evento e che lui e la sua famiglia resteranno in California. Il motivo, cos'è successo in queste ore.

